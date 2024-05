Concurso Câmara Rio Branco tem comissão formada; veja detalhes

Novidade sobre o Concurso Câmara Rio Branco AC! Circula na internet a informação de que a Câmara Rio Branco AC inicia o processo de contratação de banca para o próximo concurso que ofertará 15 vagas para os níveis médio e superior, além de formação de cadastro de reserva.

Importante lembrar que o concurso já constituiu comissão formada responsável pela coordenação da realização do certame.

Concurso Câmara Rio Branco AC: Situação atual

17 de novembro de 2023: Comissão formada

Concurseiro, foi divulgado o documento com o nome dos servidores que compõe a Comissão Organizadora do Concurso Câmara de Rio Branco AC. O documento entra em vigor na data de sua publicação (17/11).

Confira abaixo o documento na íntegra:

Concurso Câmara Rio Branco AC: Comissão formada

Concurso Câmara Rio Branco AC: Último edital

O último edital foi em 2016 ofertando 24 vagas com iniciais de até R$ 11.488,57 para cargos de níveis médio e superior com 30 horas de jornada de trabalho semanal. Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva e prova prática.

Veja as remunerações na tabela abaixo:

Cargo Remuneração Inicial Bruta Agente Legislativo R$ 1.325,25 Agente Legislativo – Polícia Legislativa R$ 1.325,25 Agente Legislativo – Tradutor e Intérprete de Libras R$ 1.325,25 Analista Legislativo R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Administração R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Contabilidade R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Direito R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Redação e Revisão R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Tec. Inf. Manutenção R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Tec. Inf. Redes R$ 2.186,66 Analista Legislativo – Taquigrafia R$ 2.186,66 Procurador R$ 11.488,57

Etapas

O concurso contou com as seguintes etapas:

Prova Prática de Tradutor e Intérprete de Libras para o cargo de AGENTE LEGISLATIVO – TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS.

Prova Prática de Taquigrafia para o cargo de ANALISTA LEGISLATIVO – TAQUIGRAFIA.

Prova de aptidão física para o cargo de AGENTE LEGISLATIVO – POLÍCIA LEGISLATIVA.

Prova Prática Processual para o cargo de PROCURADOR.

Prova de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de PROCURADOR.

A prova foi aplicada no dia 08 de maio de 2016 e contou com as seguintes disciplinas e número de questão, respectivamente:

NÍVEL MÉDIO

Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico e Matemático 5

Informática 5

Conhecimentos Específicos 30

NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa 10

Raciocínio Lógico e Matemático 5

Informática 5

Conhecimentos Específicos 30

Resumo do Concurso Câmara Rio Branco AC