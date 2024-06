Concurso TCE tem comissão formada e edital iminente; veja detalhes

O edital do concurso TCE AC (Tribunal de contas do Acre) está cada vez mais próximo! Isso porque foi publicada nesta segunda-feira (27/5), no Diário Eletrônico de Contas do Estado do Acre, a nomeação da comissão organizadora do certame.

A equipe será responsável pelo acompanhamento de todo o concurso público, desde a organização, até o acompanhamento e a fiscalização do certame. Os cargos ofertados serão para Auditor de Controle Externo, Técnico de Controle Externo, Analista Administrativo, Analista Ministerial e Analista de Tecnologia da Informação.

Confira, abaixo, trecho da publicação no Diário Eletrônico de Contas:

Cargos efetivos concurso TCE AC

É importante lembrar que, no início de maio, foi instaurado um projeto de lei (PL) que visa a criação de 50 cargos efetivos a serem ofertados no novo concurso TCE AC.

O projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), e caso aprovado, as vagas serão destinadas para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Analista Administrativo e Analista Ministerial, distribuídas da seguinte forma:

20 vagas para Analista de Tecnologia da Informação

20 vagas para Analista Administrativo

10 vagas para Analista Ministerial

Além disso, o documento reforça que o profissional precisa possuir nível superior, sendo exigido ou não área específica em novo edital.

Último concurso TCE AC

O último concurso TCE AC foi publicado em 2008 e organizado pelo Cebraspe. O certame ofertou 100 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo, nas seguintes especialidades:

Administração Pública e/ou de Empresas (22);

Arquitetura (1);

Biologia (1);

Ciências Contábeis (22);

Ciências Econômicas (22);

Direito (22);

Engenharia Civil (3);

Engenharia Florestal (2);

Geografia (1);

Processamento de Dados (4).

Na ocasião, os candidatos foram avaliados em três etapas:

Provas objetivas – caráter eliminatório e classificatório

Provas discursivas – caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de Títulos – de caráter classificatório.

A prova objetiva foi composta por 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre conhecimentos básicos, conhecimentos complementares e conhecimentos específicos. Já a prova discursiva, exigiu a produção de um texto ligado ao tema proposto pela banca.

Resumo do Concurso TCE AC