Corpo de homem é encontrado com as mãos amarradas em terreno baldio em Rondônia

A Polícia militar do 5º batalhão está mantendo um terreno baldio localizado na Rua Esparta, bairro Porto Cristo, zona leste de Porto Velho, isolado após localizar um corpo de um homem que estava com as mãos amarradas e que havia sido desovado na madrugada desta terça-feira (28).

De acordo com as informações, um carro teria sido usado pelos bandidos paga levar o corpo da vítima embrulhado em um saco plástico e o desovaram de baixo de uma mangueira. Depois, jogaram o plástico próximo do local.

Após os criminosos deixarem o local, testemunhas que presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar que, ao chegar, pode constatar o crime. A perícia criminal foi chamada e a PM mantém o local isolado. Uma equipe de investigação da Polícia Civil da delegacia especializada em crimes contra a vida também foi acionada.