Crânio humano é encontrado na zona Leste de Porto Velho

Um crânio humano foi descoberto na tarde desta segunda-feira (27) na Rua Petrópolis, bairro Renascer, zona Leste da capital. O achado macabro mobilizou rapidamente as forças de segurança e investigação da cidade.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar ao local, após receber a chamada de moradores que encontraram o crânio. Junto com a equipe da PM, a Perícia Criminal e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizarem a coleta de evidências e o transporte do crânio para exames mais detalhados.

Agentes da Delegacia de Homicídios também compareceram ao local para iniciar as investigações. A prioridade das autoridades é determinar a identidade da vítima e a causa da morte. O crânio será analisado pelos peritos do IML para obter mais informações que possam esclarecer as circunstâncias em que os restos mortais foram encontrados.