Crystal Palace x Manchester United: horário e onde assistir ao jogo

O Crystal Palace recebe o Manchester United, nesta segunda-feira (6), às 16h (horário de Brasília), pela 36ª rodada da Premier League. Com 40 pontos em 14º lugar, o time de John Textor não tem chance de rebaixamento nem de se classificar para as competições eurpeias.

Já o United tem 54 pontos e ainda sonha com a Europa League. Atualmente na 8ª posição, o clube está a 6 pontos do Tottenham, que tem 60 pontos. Caso vença o Crystal Palace, ficaria apenas 3 pontos a 3 rodadas do fim. Newcastle é o 6º (56 pontos) e o Chelsea 7º (54 pontos).

Provável Crystal Palace

Henderson; Clyne, Richard e Andersen; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchel; Ayew e Olise; Mateta. Técnico: Oliver Glasner.

Provável Manchester United

Onana; Wan-Bissaka, Maguire, Casemiro e Diogo Dalot; Eriksen e Mainoo; Garnacho, Antony e Bruno Fernandes; Hojlund. Técnico: Erik Ten Hag

Crystal Palace x Manchester United