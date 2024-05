Defensoria leva atendimento itinerante em quatro bairros de Rio Branco neste sábado

Em mais uma ação do Maio Verde, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE), por meio da Coordenação de Cidadania, realizará orientações, atendimentos jurídicos e consultas processuais para a comunidade em quatro bairros de Rio Branco, neste sábado, 18.

Confira os bairros:

Defensoria Itinerante no Programa Agora é Sábado da TV Norte (SBT).

Local: Aquiri Shopping – Centro.

Horário: 8h às 11h.

Defensoria Itinerante em alusão ao

Aniversário de 2 anos do Programa Rhuamm.

Local: Escola Municipal Juvenal Antunes – Calafate.

Horário: 8h às 12h.

Dia da Família na Escola Municipal Anice Dib Janete.

Local: R. Valdomiro Lopes, 1299 – Geraldo

Fleming.

Horário: 8h às 12h.

Dia da Família na Escola Municipal Dom Giocondo.

Local: Cohab do Bosque.

Horário: 14h às 16h30.

Consulta processual, pensão alimentícia, ação de divórcio, investigação de paternidade, retificação de documentos, orientações de defesa do consumidor, entre outros serviços, são algumas das ações disponíveis para população na área cível e criminal.