Dengue vem perdendo força no Acre, mas estado já registra mais de 1 mil notificações em um mês

Após um período com alta no número de casos de dengue, os registros da doença vêm perdendo força no estado do Acre nos últimos três meses de 2024.

Tal fato se comprova quando consultado o monitor da dengue, no Observatório de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que aponta que neste mês de maio foram registradas 1.107 notificações de casos suspeitos da doença em todo o estado.

O número total de casos suspeitos da doença em maio é 90% menor que o registrado em janeiro deste aqui, quando o estado teve 12.002 notificações suspeitas de dengue.

Desde o primeiro mês do ano as notificações da doença vêm apresentando uma redução significativa. Em fevereiro o número caiu para 5.148, em março para 2.823 e abril foi para 2.379, conforme mostra o observatório.

O total de notificações registradas em maio também apresenta redução quando comparado ao mesmo período, em 2023. No ano passado o estado teve 2.293 casos suspeitos de dengue. A redução entre um ano e outro foi de pouco mais de 51%.

Vacinação

Iniciando a campanha em fevereiro deste ano, o Acre foi o primeiro estado da Região Norte a iniciar a vacinação contra a dengue. A expectativa inicial era vacinar 17.810 pessoas do público-alvo em todo o estado.

A meta do Estado foi alcançada após ampliação da faixa etária, que inicialmente era de crianças de 10 e 11 anos, no entanto, houve baixa adesão.

Em seguida, a faixa etária contemplada foi ampliada para crianças e adolescentes entre 10 e 16 anos, além de pessoas com comorbidades (diabetes, hipertensão arterial e renais crônicos), de 20 a 59 anos.

Com isso, todas as doses enviadas a 11 municípios acreanos foram aplicadas antes do vencimento, no final de abril.

Na última semana o Ministério da Saúde enviou para o estado do Acre mais seis mil unidades da vacina contra dengue. Os imunizantes serão destinados para aplicação da segunda dose do público vacinado no início da campanha.

As novas doses da Qdenga serão enviadas aos 11 municípios acreanos, que receberam as primeiras remessas do imunizante, que segundo a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI/AC), Renata Quiles, já tem pessoas em período de receber a nova dose.

As novas doses do imunizantes serão enviadas aos municípios de Acrelândia, Bujari, Jordão, Plácido de Castro, Capixaba, Rio Branco, Senador Guiomard, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa e Porto Acre.