Durante sessão, deputados e senadores impõem duas derrotas ao presidente Lula num dia só; veja vídeo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu, nesta terça-feira (28), as mais significativas derrotas neste terceiro mandato, quando o Congresso Nacional, em sessão que reúne num único plenário deputados federais e senadores, derrubou os vetos presidenciais e voltou a proibir a “saidinha” de presos, além de derrubar emenda de autoria do deputado Orlando Sias (PCdoB-SP) que buscava derrubar veto do entao presidente Jair Bolsnaro à lei relacionada às fake news.

No caso das “saidinhas”, significa que o benefício não será mais concedido em feriados e datas comemorativas, como Dia das Mães e Natal, como queia o governo. Neste caso, só a deputada Socorre Neri (PP-AC), divergiu da bancada e votou não, conforme interessava ao governo de Lula.

Os três senadoes acreanos votaram de forma igual para derrotar Lula, embora Sérgio Petecão (PSD) seja aliado do Governo. Alan Rick (UB-AC) manteve seu papel de oposicão e Márcio Bittar (UB-AC) chegou a comemorar em suas redes sociais a derrota de Lula nos dois casos.

Na segunda serrota do dia de Lula no Congresso, em relação às fake News, os deputados mantiveram o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro que retirou o trecho sobre fake news do texto que substituiu a Lei de Segurança Nacional (LSN). O trecho vetado pelo ex-presidente previa criminalização da disseminação em massa de “fatos inverídicos” durante as eleições. As penas vão de 1 a 5 anos de cadeia, além de multa.

O governo do presidente Lula (PT) orientou pela derrubada, mas o próprio ex-presidente Bolsonaro chegou a procurar os líderes do Congresso para que o veto fosse mantido. Durante a votação, os aliados de Bolsonaro argumentaram que a redação do trecho poderia abrir margem para retaliações com fins políticos.

O veto foi mantido pela votação dos deputados. Foram 139 votos para derrubá-lo, e 317 para mantê-lo. Para derrubar o veto são necessários ao menos 257 votos dos deputados.

Veja o vídeo de comemoração de Márcio Bittar: