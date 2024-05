‘Ecce Homo’: conheça a obra perdida de Caravaggio que entrou em exposição no Museu do Prado

“Desde a sua aparição em leilão, há três anos, Ecce Homo representou uma das maiores descobertas da história da arte, alcançando um consenso sem precedentes quanto à sua autenticação”, diz o comunicado publicado no site do museu. “Após uma profunda investigação diagnóstica realizada por Claudio Falcucci, engenheiro nuclear especializado na aplicação de técnicas científicas ao estudo e conservação do património cultural, o restauro foi realizado de forma rigorosa, e cada decisão foi apoiada por uma avaliação exaustiva dos materiais da obra e do histórico de conservação da pintura, reafirmando a atribuição inicial ao mestre italiano”, segue o texto.