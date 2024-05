Eduardo Leite ignorou relatório com medidas de prevenção às tragédias climáticas no Rio Grande do Sul, diz deputado

As inundações que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias por causa dos temporais poderiam ter sido evitadas se o governo do estado não tivesse ignorado um relatório feito pela Assembleia Legislativa, afirma o deputado estadual Adão Pretto Filho (PT-RS). Ele foi coordenador da Comissão de Representação Externa, que elaborou o documento.

“Apontamos nesse relatório várias iniciativas que o Governo do Estado deveria tomar. Uma delas é que tivesse maior investimento nas áreas de prevenção, na área da defesa civil; que tivesse uma legislação mais rígida com a questão da preservação ambiental.” A maioria das medidas não foram adotadas pelo governador Eduardo Leite (PSDB), segundo Pretto Filho.

“Nós debatemos aqui no final do ano de 2023 o orçamento de 2024 […] O governador Eduardo Leite apresentou, na minha opinião e da nossa bancada de oposição, um orçamento muito inferior perto da necessidade”, pontua o deputado estadual. “Foi apontado 50 mil reais para a compra de equipamentos [para a Defesa Civil]. É muito inferior, perto da necessidade.”

Devido às enchentes, 85 pessoas morreram e 111 estão desaparecidas, de acordo com o último boletim atualizado pela Defesa Civil, divulgado nesta segunda-feira (06). O levantamento do órgão ainda aponta que mais de 141 mil pessoas estão fora de casa, somando o número de quem teve que ir para abrigo à quantidade de desalojados, ou seja, na casa de familiares e amigos.

As agências dos Correios em São Paulo e no Paraná receberam a partir desta segunda doações que serão encaminhadas às vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul, sem nenhuma cobrança aos doadores pelo transporte. Organizações da sociedade civil também se mobilizaram.

“O nosso povo gaúcho, o povo brasileiro, é um povo que tem um coração enorme. Eu aproveito para reconhecer o voluntariado, os movimentos sociais que estão se organizando, o MST, vários movimentos, fazendo cozinhas solidárias para levar aí um alimento para as pessoas que estão enfrentando essa situação tão grave aqui no estado”, celebra o petista.

Neste domingo, Pretto Filho acompanhou o presidente Lula durante a segunda visita ao estado gaúcho desde o começo da tragédia. Lula sobrevoou uma área entre Canoas e Porto Alegre.

Acompanhado de ministros e dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, o presidente afirmou que a burocracia não vai impedir ajuda para recuperação do Rio Grande do Sul e se comprometeu a auxiliar na reconstrução de estradas.

“Vai precisar muito de recursos do governo federal e, ontem, a vinda juntamente com demais lideranças, foi para – como disse o presidente Lula – as pessoas sentirem mesmo olhando, pisando aqui e vendo a situação de perto”, observa Pretto.