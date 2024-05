Em festa e celebração, Paróquia Santa Rita realiza quermesse durante novenário em Rio Branco

A Estação Experimental entrará em festa no próximo domingo (19) com a quermesse em honra à Santa Rita de Cássia. As celebrações iniciaram no último dia 13 de maio e encerram no próximo dia 22.

A festa será marcada por por um grande bingo e contará com mais de R$7 mil em premiações. O coordenador do evento, Thiago Elias, afirma que esta é uma das maiores festividades já feitas pela paróquia.

“Estamos preparando uma grande estrutura para receber os irmãos e irmãs no dia 19 na festa social e no dia 22, na festa religiosa. Quero convidar a todos para este domingo a partir das 11h, onde teremos comidas típicas, bazar, bingos e muitos mais”, convida ele.

A novena se encerra no dia 21, com as comemorações religiosas de encerramento sendo realizada no dia seguinte, sendo elas uma missa e procissão, que deve se iniciar as 19h, como informado pelo coordenador. A paróquia de Santa Rita é localizada na rua Coronel Fontenelle de Castro, 214.