Em operação, polícia apreende mais de R$ 50 mil e cumpre oito mandados de prisão

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organzaidas (DRACO), com apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), deflagrou a Operação Hegemonia nesta quinta-feira (16).

A operação mobilizou uma equipe de agentes especializados e resultou no cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão e oito mandados de prisão preventiva, além da apreensão de R$ 50 mil em dinheiro, uma arma de fogo e quatro celulares que serão submetidos a perícia para análise de dados.

Segundo o delegado da DRACO, José Adonias Gomes, o objetivo da operação é combater as estruturas do crime organizado, desarticulando as operações ilícitas e promovendo a segurança da população. “A ação não se limitou ao território do Acre, estendendo-se também às cidades de Rondônia e Santa Catarina. Das oito prisões realizadas, uma foi efetuada em Santa Catarina, e as outras sete em Rio Branco, demonstrando a abrangência e o alcance das atividades criminosas desbaratadas pela operação”, disse.

A polícia informou que as investigações prosseguirão para identificar outros envolvidos e desmantelar completamente as estruturas criminosas.