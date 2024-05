Empresa que tem Neymar como garoto propaganda beneficia produtores do Acre com venda de açaí

A Tropicool, empresa criada pelos sheinks do Qatar, “Moe” Al Thani e seu irmão Ahmed Al Thani e pelos brasileiros Caio Nabuco e Maurício Esteves, foi idealizada com uma estratégia de levar o açaí para todo o mundo para manter o sabor e as propriedades da fruta.

Os sócios da marca se conheceram em Harvard e pretendiam criar um negócio com base em saudabilidade e sustentabilidade, pensando ainda em levar as superfrutas da Amazônia para o mundo sem congelar, mantendo o sabor congelado e com conceitos ligados à segurança alimentar.

A marca brasileira tem o jogador Neymar Jr. como garoto propaganda global e deve inaugurar três lojas em São Paulo em junho. A empresa chega para disputar o segmento mais premium do mercado em um país em que o açaí virou praticamente uma commodity, segundo o site O Globo.

O site também apontou que os produtos da Tropicool são orgânicos, sem corantes ou conservantes adicionados. A empresa tem uma pegada forte de sustentabilidade e por isso, parte do lucro é revertido para apoiar as famílias produtoras no Acre, em um programa de reflorestamento em parceria com a SOS Amazônia, com expectativa de plantar 1,2 mil árvores só este ano.

Tropicool

Segundo O Globo, o negócio surgiu no intervalo das aulas na Harvard Business School enquanto os futuros sócios conversavam. Lá, compraram um pote de açaí, mas o produto estava tão congelado que quebrou a colher.

No Brasil, os sócios desenvolveram uma polpa de açaí que viaja em embalagens TetraPak, com um tempo de prateleira de doze meses, podendo viajar de navio. O açaí é resfriado quase que instantaneamente no momento de consumo, ao passar por máquinas de sorvete ou frozen yogurt.

Atualmente a empresa está em 11 países e 120 pontos de venda com outras frutas além do açaí, como manga.

Em 2021, “Moe” Al Thani veio ao Acre para acompanhar o replantio de 1.500 mudas nativas e frutíferas da Amazônia no município de Mâncio Lima, no Vale do Juruá.

Na Tropicool, o açaí é servido puro, sem leite condensado, como é comum no Brasil. A fruta vem de diferentes produtores, todos certificados. A marca não usa produtos de plástico e todo o material respeita o ciclo de reaproveitamento.

Neymar Jr.

Como a marca iniciou no Oriente Médio, o jogador brasileiro, que atualmente joga pelo time Al Hilal, em Dubai, é o garoto propaganda da marca.

Açaí do Acre

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) concedeu aos produtores de açaí de Feijó o primeiro registro de Indicação Geográfica (GI) para o produto no Brasil. Agora, o açaí de Feijó é a 107ª IG brasileira reconhecida pelo instituto.

O reconhecimento é resultado de vários estudos desenvolvidos desde o ano de 2021, através da parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e o governo do Acre.

O açaí produzido na região é considerado por especialistas o melhor do país, em virtude de sua espessura mais consistente e do sabor mais adocicado. O reconhecimento foi dado ao produto por meio da Cooperativa de Produtores, Coletores e Batedores de Açaí de Feijó. Para o presidente da cooperativa, José Giovanni Nascimento, o registro é uma forma de valorizar a produção no município.

Sobre o fruto

O Açaí é uma espécie nativa das várzeas da Região Amazônica, especificamente da Venezuela, Colômbia, Equador, Guianas e Brasil (nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Tocantins). Do fruto é extraída a polpa, que pode ser utilizada para a produção de vinho, além de servir como acompanhamento de diversos outros pratos. Na Amazônia, o açaí é consumido tradicionalmente junto com farinha, peixe assado ou camarão.

O fruto tem significativas quantidades de antocianina, nutriente responsável pela sua coloração roxa. Essa substância evita a degeneração celular e reduz o risco de problemas cardiovasculares.

O açaí possui grande importância cultural e social nas regiões, onde existem cooperativas que buscam ampliar o escoamento da produção e a qualidade de seus produtos, aumentando assim o preço de venda.