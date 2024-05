Empresária acreana inova com “Box do Amor, Afeto e Fofura” para o Dia das Mães

Na capital do Acre, Rio Branco, a empresária Eveline Alencar está redefinindo o conceito de presentes para o Dia das Mães com sua mais recente iniciativa. Sob o nome de “Box do Amor, Afeto e Fofura”, Eveline lançou uma série de opções de presentes cuidadosamente montadas para celebrar a data de maneira especial.

Estes não são apenas presentes comuns; são expressões de amor e gratidão embaladas em delícias gourmet. As opções incluem uma variedade de guloseimas irresistíveis, desde brigadeiros e cookies até pão de mel e empadas, cada uma preparada com carinho e dedicação.

Além disso, para adicionar um toque personalizado, as mães também podem desfrutar de xícaras exclusivas da empresa Coffee House, tornando a experiência ainda mais memorável.

Eveline, ao lado de suas filhas, não apenas concebeu esses presentes, mas também fez questão de retratar o espírito de sua empresa em um ensaio especial, destacando o amor e a dedicação por trás de cada criação.

Para aqueles que desejam presentear suas mães com algo verdadeiramente único e feito com amor, o Coffee House oferece uma gama de opções encantadoras para tornar o Dia das Mães ainda mais especial.