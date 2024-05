Equipados e de patins, pai e filho participam da Marcha para Jesus: “Curtir bastante”

A Marcha para Jesus, que acontece neste sábado (11), é um evento que reúne uma diversidade de pessoas. Religiosos ou não, é um momento para vivenciar a fé.

Thiago Cardoso aproveitou o evento para participar com o filho usando patins. De acordo com ele, é a segunda vez que participam do evento.

“A expectativa é que a gente curta bastante. Viemos preparados com todos os equipamentos de proteção e disposição, pois é um percurso longo para se fazer”, disse.

Os dois fazem parte de um grupo, que não pôde participar por questões de trabalho, então eles decidiram representar os companheiros.

A Marcha para Jesus reuniu milhares de pessoas, que seguiram pela Via Chico Mendes em uma grande massa de louvor e agitação.