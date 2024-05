“Esperamos o apoio de todos que se dizem de direita”, diz Bocalom sobre aliança com Duarte e Republicanos

A chapa de reeleição do prefeito Tião Bocalom já tem 9 partidos aliados. Quase todos de direita ou centro/direita. Além do PL e do Progressistas, a coligação terá no palanque o União Brasil, Podemos, PSDB, DC, Solidariedade, PDT e Cidadania.

Porém, a coordenação da aliança ainda espera a entrada do Republicanos, partido presidido pelo deputado federal Roberto Duarte. Mais cedo, o parlamentar já havia declarado que o partido ‘não iria caminhar nem com Bocalom, nem com Marcus Alexandre’.

A fala, entretanto, parece não ter agradado o prefeito Tião Bocalom, que em entrevista a coluna, declarou que essa é uma eleição da união de todos os partidos da direita no Acre.

“Nós esperamos o apoio de todos aqueles que se dizem de Direita. Agora é a hora. Essa eleição e a de 2026 são eleições aonde a direita vai ter que se juntar para lutar contra a esquerda”, disse.

O Republicanos tem 2 deputados federais – Roberto Duarte e Antônia Lúcia, além de 3 deputados estaduais – Gene Diniz, Tadeu Hassem e Clodoaldo Rodrigues.

Empate com o MDB

Caso o Republicanos se junte a coligação, a chapa Bocalom/Alysson empata com a chapa de Marcus Alexandre e o MDB, com o mesmo número de partidos aliados. A chapa do ex-prefeito já conta com 10 siglas.

Maior sonho

Quem plantou a sementinha na cabeça de Bocalom, de que ele precisa ter todos os partidos de direita unidos, foi o senador Marcio Bittar, que já disse que a chapa Bocalom/Alysson era o maior sonho dele.

Foco em 2026

O senador também avaliou que a chapa deverá ser reflexo nas eleições de 2026.

“Isso é uma demonstração de humildade e de grandeza. Essa é a aliança que eu sempre sonhei, porque os meus adversários, os nossos adversários, têm uma outra candidatura, a da esquerda. Estamos juntos, agora, em 2026 e se Deus quiser, para a vida inteira”, disse.

Muita gente para pouco cargo

É justamente nas eleições de 2026 que essa ‘direita unida’ vai precisar estreitar ainda mais os laços e conseguir achar um equilíbrio. Acontece que a chapa Bocalom/Alysson tem 3 possíveis candidatos a governador, outros 3 possíveis candidatos a senador.