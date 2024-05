Estação espacial internacional poderá ser vista no Acre; saiba local e horário

Nesta quarta-feira (8), uma Estação Espacial Internacional deverá passar pelo Acre e poderá ser vista em diversos municípios.

De acordo com o meteorologista Davi Friale, ela começará a aparecer, em Rio Branco e cidades próximas, às 17h52, no horizonte sudoeste (cerca de 45 graus à esquerda do local onde o Sol se põe).

Três minutos depois, às 17h55, ela estará quase na vertical, sobre Rio Branco, cerca de 80 graus acima do horizonte noroeste, para desparecer, às 17h58, no horizonte nordeste da capital acreana. Poderão vê-la, também, os moradores de Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Senador Guiomard, Bujari, Porto Acre, Sena Madureira e Boca do Acre, além de vários outras cidades, porém, com brilho menos intenso.