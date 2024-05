Explosão do E-commerce no Brasil

O e-commerce se tornou uma opção de negócio lucrativa e vantajosa para os brasileiros nos últimos anos. Observamos um crescimento acelerado e inúmeras oportunidades ofertadas. Além de ter revolucionado a maneira como se compra e vende, ainda ajudou a redefinir como o mercado tradicional atua.

Há também muitas oportunidades surgindo com as diversas ferramentas do e-commerce, como a criação de um negócio online. Um exemplo são as plataformas de jogos, como o Ice Casino, que está em alta no momento.

Para entender como foi possível chegar até aqui, e seguir com tantos avanços, é importante começar do início. Para acompanhar, confira o conteúdo de hoje até o final.

O que é E-commerce?

E-commerce ou comércio eletrônico, é o ato de comprar e vender produtos e serviços através da internet. Com essa transformação, o modo de compra e venda foi revolucionado. A barreira física que existia entre o comprador e o vendedor foi eliminada.

Tornou-se possível realizar transações a qualquer hora e em qualquer lugar, independentemente de dia da semana ou horário. Com o comércio virtual, o comprador tem a oportunidade de adquirir produtos e serviços através de um site. Ele também pode recorrer a um aplicativo ou até mesmo em determinadas redes sociais – como o Instagram.

Independentemente do meio utilizado, o digital possibilita mais opções, conveniência e praticidade — tanto para o consumidor quanto para o vendedor.

E-commerce no Brasil

No Brasil, o e-commerce começou a surgir nos anos 90. Mas, ainda de forma contida e sem muito espaço para se desenvolver e alavancar. Atualmente, após muitos anos de tentativas, o comércio eletrônico já é um mercado consolidado e explorado por diferentes empreendedores.

O desenvolvimento da internet foi um dos pilares para que isso ocorresse. A necessidade de adquirir produtos e serviços de forma prática e sem precisar sair de casa surgiu naturalmente.

Em um estudo feito pela E-commerce Brasil, percebe-se que há, de fato, um avanço na busca pelo e-commerce. Da mesma forma, temos consumidores mais exigentes. Somente em 2023, houve um crescimento de 73,88%, com um faturamento acima de 150 bilhões de reais, segundo a mesma fonte acima.

Esse aumento na confiança do consumidor nas compras online, certamente, foi fundamental para que houvesse um crescimento tão significativo.

O Fenômeno Crescimento do Mercado Digital

Com o fenômeno crescimento do mercado digital, que só foi possível pelo acesso facilitado à internet e pelos dispositivos móveis, foi possível explorar mais o comércio virtual no Brasil.

Muitos foram os fatores que fizeram com que houvesse esse crescimento tão acelerado nos últimos anos, como os seguintes:

A pandemia da COVID-19, afinal, houve grande necessidade de realizar compras e outras ações pelo digital;

O distanciamento social, que levou mais pessoas a buscarem pelo e-commerce e onde muitas delas encontraram um meio mais eficiente e confiável de realizar suas compras;

A possibilidade de realizar pagamentos por diferentes métodos e com poucos cliques;

A praticidade de receber os produtos e serviços no endereço desejado e sem precisar se deslocar.

O Favorecimento dos Negócios Online pela Explosão do E-commerce no Brasil

Com a explosão do e-commerce no Brasil, houve um grande favorecimento dos negócios online. Afinal, o consumidor passou a preferir este meio para adquirir diversos tipos de produtos e serviços.

Com isso, os que buscaram esse tipo de empreendimento puderam se beneficiar. Pequenos empreendedores puderam ter seus negócios em destaque, com maior probabilidade de crescimento. Já as grandes empresas passaram a alcançar um público ainda maior ao se reinventarem no digital.

Certamente, o e-commerce é um solo fértil e que, se houver o devido cuidado e entendimento, pode prover muitos frutos. Para as empresas que buscam inovar em seus negócios, por exemplo, o mercado digital é o cenário perfeito.

E, embora o favorecimento para os empreendedores possa ser considerado maior, o consumidor também foi um grande favorecido pelo e-commerce. Por exemplo, se tornou possível adquirir produtos e serviços de qualquer parte do país – e do mundo – com alguns cliques.

Como esse Crescimento Acelerado pode Afetar Positivamente o Nosso Cotidiano

Certamente, várias transformações positivas e negativas vieram com a inserção do comércio virtual em nosso cotidiano.

Mas, em relação aos benefícios, é possível identificar:

A praticidade com que realizamos nossas compras, seja de roupas, mercado ou até mesmo de farmácia;

A conveniência em toda essa praticidade;

Ampliação do acesso a diferentes produtos e serviços;

Facilidade na comparação de preços, gerando economia;

Possibilidade de personalizar suas buscas, ter acesso a recomendações e, consequentemente, realizar escolhas melhores;

Produtos e serviços sempre buscando inovar e melhorar, principalmente pela competitividade e constante avanço tecnológico.

Essas são apenas algumas das mudanças positivas que o e-commerce possibilitou, e certamente ainda veremos muitas mudanças acontecendo conforme novos desafios e inovações forem surgindo.