ExpoSena tem data marcada, e Pablo do Arrocha é atração confirmada na abertura

A ExpoSena, uma das maiores feiras de agronegócios do município, já tem data marcada para acontecer. Segundo informações obtidas em primeira mão pela coluna Douglas Richer, do site ContilNet, que o cantor Pablo do Arrocha será a atração principal da abertura do evento.

A feira está agendada para ocorrer de 18 a 24 de setembro, e Pablo do Arrocha subirá ao palco na noite de abertura, dia 18. A escolha do renomado cantor, conhecido por seus sucessos de sofrência, promete atrair uma multidão de fãs e visitantes para a ExpoSena deste ano.

Pablo do Arrocha, cujo nome verdadeiro é Agenor Apolinário dos Santos Neto, é um dos artistas mais populares do Brasil. Com uma carreira marcada por hits românticos e dançantes, o cantor conquistou o coração do público em todo o país.

Entre as curiosidades sobre sua vida e carreira, destacam-se o início precoce no mundo da música, aos 6 anos de idade, e o sucesso estrondoso de músicas como “Porque Homem Não Chora”, que vendeu mais de 1 milhão de cópias.

Além disso, Pablo do Arrocha é casado e tem três filhos, e seu amor pela música sertaneja e pop, bem como sua admiração pelo ícone Zezé di Camargo, revelam um pouco mais sobre sua personalidade e influências artísticas.

A expectativa é alta para a apresentação de Pablo na ExpoSena, e os fãs já aguardam ansiosamente pelo anúncio oficial da Prefeitura de Sena Madureira.

Veja hit do cantor: