Facção disciplina jovem com ripadas com ‘prego nas pontas’ após ele ser flagrado roubando

O jovem Rafael Mendes da Silva, 24 anos, que é dependente químico, foi agredido a golpes de ripa com pregos nas pontas em via pública na noite desta segunda-feira (6). O fato aconteceu nas proximidades de uma ponte no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Rafael foi acusado de estar praticando furtos e roubos na região do bairro da Paz e acabou sendo julgado pelo ‘tribunal do crime’, e condenado a um corretivo. O jovem foi abordado por membros de uma facção na rua, levado para debaixo da ponte sobre o Igarapé São Francisco e agredido a golpes de ripas que estavam com pregos nas pontas, aumentando mais a dor das agressões. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

A vítima foi encontrada caída na rua por populares que passavam pelo local. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rafael ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Segundo os paramédicos, o paciente sofreu uma fratura na perna esquerda e tinha vários hematomas pelo corpo provocado pela ripa e pelos pregos.

A Polícia Militar foi acionada, fez patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

O caso será investigado pela Polícia Civil.