Febre oropouche: Ministério da Saúde emite alerta nacional e Acre registra mais de 350 casos

Nesta semana o Ministério da Saúde emitiu um alerta em razão do aumento de casos de febre oropouche no país. Até o momento, já foram registrados mais de 5 mil casos.

Os estado com o maior número de casos confirmados é o Amazonas (2.947) e Rondônia (1.528).

No primeiro momento, os casos estavam concentrados na Região Norte, mas nas últimas semanas, houve uma difusão da doença para outros estados brasileiros.

De acordo com o Ministério da Saúde, além do Acre, Amazonas e Rondônia, já há casos confirmados e em investigação no Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Santa Catarina.

Por ser uma doença não muito típica no país, o Ministério da Saúde ainda não tinha um manual ou protocolo para a febre oropouche. Agora, as autoridades em Saúde fizeram a construção das orientações para a observação clínica da doença.

O Ministério já iniciou a distribuição testes para diagnóstico aos Lacens de todo o país. A única forma de diagnosticar a doença é pelo exame RT-PCR.

Mais de 350 casos

De acordo com o último boletim das doenças arboviroses, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), referentes aos dados de 14 de maio, o Acre já registrou 351 casos de febre oropouche, de 2023 até agora.

Além disso, dos 22 municípios, 20 já tiveram registros da doença. Apenas Rodrigues Alves e Santa Rosa do Purus não tem casos confirmados. As unidades de Saúde também coletaram 793 amostras para exames.

Em comparação ao último boletim divulgado no dia 03 de maio, houve um aumento de 33 novos casos. Naquele boletim, o Acre tinha até então 318 casos confirmados.

Mais cedo, uma reportagem divulgada pelo Estadão tinha apontado que o Acre é o terceiro estado com maior número de casos da doença em 2024, atrás apenas do Amazonas e Rondônia.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, em entrevista ao ContilNet em janeiro deste ano afirmou que mesmo com um aumento considerável de 106% de quadros de dengue em relação a 2023, mais da metade dos casos analisados são, na verdade, de febre oropouche, uma doença infecciosa bem presente nas américas e com casos já registrados no Acre.

O que é febre oropouche?

A febre oropouche é uma doença infecciosa aguda e é causada pelo vírus de mesmo nome. Além disso, a doença é causada por um arbovírus.

Quais são as causas da febre oropouche ?

A febre oropouche ocorre em dois ciclos, o silvestre e o urbano. No ciclo silvestre, geralmente, costuma infectar macacos e bichos-preguiça, além de aves silvestres. Seus transmissores na natureza são os mosquitos como Aedes serratus (Pará) e Coquillettidia venezuelensis (Trinidad).

No ciclo urbano, o único hospedeiro é o ser humano e ela normalmente é transmitida pelo Culicoides paraensis, também conhecido como borrachudo ou maruim.

Quais são os sintomas da febre oropouche?

Os principais sintomas da febre oropouche são:

– febre;

– calafrios;

– dor de cabeça;

– dor nas articulações;

– náuseas.

Quais são as formas de tratamento da febre oropouche?

O tratamento da febre oropouche consiste no uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios. Em casos graves da febre de Oropouche, pode ser necessária uma terapia antiviral que utiliza um fármaco chamado ribavirina.