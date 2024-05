Festival Amazônia: casa de eventos em Porto Velho lotada para apresentação de Joelma

A tradicional casa de eventos Taslimã 21, localizada em Porto Velho, se tornou o epicentro cultural da região neste sábado (4), com a estreia do 1º Festival Amazônia. A renomada cantora Joelma é o ponto alto da noite, que deve levar milhares de fãs à euforia com sua apresentação eletrizante.

Com expectativas altas, o público já lota o local antes da performance de Joelma, programada para iniciar à 1h da madrugada de sábado para domingo. O evento, organizado pela LG Produções, liderada pela empresária Lohanna Gurtiergue, promete uma noite repleta de encontros culturais e celebração da diversidade amazônica.

Além do magnetismo de Joelma, o Festival Amazônia proporciona uma imersão na riqueza cultural da região, com apresentações que variam desde quadrilhas a bois-bumbás, passando por companhias de dança e bandas locais e regionais.

Com exclusividade, o site ContilNet traz as primeiras imagens do festival, capturando a magnitude do evento e a paixão dos fãs por Joelma. Enquanto a noite avança, o público se entrega à música e à cultura, celebrando não apenas a presença da icônica cantora, mas também a diversidade e vitalidade da região amazônica.