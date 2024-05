Festival Festcult anima final de semana no Bairro Cidade Nova

No último final de semana, o Bairro Cidade Nova foi palco do Festival Festcult, realizado na Praça da Juventude. O evento, que contou com o apoio cultural da Prefeitura de Rio Branco por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil, atraiu um grande número de moradores e visitantes.

O Festcult trouxe uma programação diversificada, incluindo apresentações musicais, performances artísticas e atividades culturais voltadas para todas as idades.

O festival teve como objetivo promover a integração da comunidade e valorizar a cultura local, oferecendo um espaço de lazer e entretenimento para os moradores do bairro e arredores.

A iniciativa foi amplamente elogiada pelos participantes, que destacaram a importância de eventos culturais para o fortalecimento dos laços comunitários e a promoção da cultura na região.

“Eventos como o Festcult são fundamentais para a nossa comunidade, pois incentivam a participação de todos e valorizam nossos talentos locais”, comentou um dos frequentadores.

A Fundação Garibaldi Brasil, responsável pelo apoio e organização do evento, reafirmou seu compromisso em continuar promovendo atividades que enriqueçam a vida cultural e esportiva da população de Rio Branco.