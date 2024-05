Frente fria que chega ao Acre nesta terça deve ser acompanhada de temporais; veja a previsão

A terceira semana de maio começa com uma frente fria, que causará a primeira friagem do ano no estado do Acre. É o que a ponta a previsão do pesquisador Davi Friale, publicada em seu site “O Tempo Aqui”.

A incursão dessa onda polar causará chuvas com possibilidade de temporais, aponta o pesquisador.

“Nesta terça-feira (14/5/2024), com vínhamos informando desde a última quinta-feira, uma onda de frio polar chega ao Acre, provocando chuvas, com possibilidade de temporais, e queda moderada da temperatura, caracterizando a primeira friagem do ano”, diz a previsão.

Segundo o Friale, os primeiros ventos da chegada da massa de ar frio iniciam por volta das 10h em Rio Branco. Em Brasiléia devem chegar já por volta das 8h. Em Cruzeiro do Sul a onda polar começará a chegar durante a noite.

As temperaturas devem oscilar entre 16ºC e 18ºC em Rio Branco e Brasiléia durante o amanhecer de quarta (15) e quinta-feira (16).

“A terça-feira será com tempo frio e ventilado, cujas temperaturas máximas, durante o dia, deverão ficar abaixo de 24ºC, com o céu encoberto e chuvas a qualquer hora, na capital e nos demais municípios do leste e do sul do estado. Já, as mínimas, ao amanhecer de quarta-feira e de quinta-feira, deverão oscilar entre 16 e 18ºC, em Rio Branco e Brasileia. No vale do Juruá, as mínimas, nos dias seguintes, deverão ficar entre 19 e 21ºC”.