Frio vai durar até quando? Friale dá detalhes sobre previsão para os próximos dias; confira

A chegada de uma onda polar derrubou as temperaturas em vários municípios do Acre. Nesta quarta-feira (15), em Rio Branco, nas primeiras horas do dia, os termômetros marcaram 16°C.

A menor temperatura foi registrada em Epitaciolândia, município da tríplice fronteira do Acre, onde os termômetros marcaram 15,8°C.

Em entrevista ao ContilNet, o meteorologista Davi Friale explicou que a friagem deve perder força, mas que o clima mais ameno deve continuar pelos próximos dias.

“Vamos ter noites amenas, com temperaturas muito abaixo da média e sem chuva pelo menos até sexta-feira. No fim de semana já deve ter chuvas aqui no Acre”, disse.

A partir do próximo domingo (19), é esperado mais uma onda polar no Acre, com menos intensidade, mas que também deve derrubar as temperaturas no estado.

