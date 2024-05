Funcionário de aeroporto cai de aeronave e sofre grave complicação

O acidente aconteceu de maneira muito rápida em um aeroporto na Indonésia e chocou internautas. O rapaz é funcionário da Transnusa Airlines e caiu de uma aeronave do modelo A320. O que se sabe até o momento é que o homem sofreu algumas fraturas, mas foi levado ao hospital e logo foi atendido. Segundo fontes, o rapaz estava de costas para a porta, porque estava se despedindo de alguém que estava dentro do avião.

Essa, porém, não é a primeira vez que acontece um acidente desse tipo por falta de atenção de algum funcionário. Em abril do ano passado, o agente de segurança Vivian Anthony Dominic, que prestava serviço para a companhia aérea Air Asia, passou pela mesma situação, porém, em decorrência de ferimentos graves na cabeça acabou falecendo logo após chegar ao hospital.

Vivian estava trabalhando no voo I5-767, que partiria do aeroporto de Pune com destino a Nova Delhi às 7h do dia 13 de abril de 2023, quando sofreu o acidente fatal. O que aconteceu foi que a escada foi retirada do avião sem autorização ou aviso prévio, e a vítima caiu de uma altura de quase 5 metros. O funcionário foi levado às pressas para o Hospital Sahyadri, mas logo a equipe médica o declarou morto.