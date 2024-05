God of War Ragnarok ganha data de estreia no PC; veja os detalhes!

Após a grande estreia de Ghost of Tsushima nos computadores, a Sony já sabe qual será a próxima grande aventura da casa a ter um port para a plataforma. Isso mesmo, depois de inúmeros rumores, a gigante japonesa confirmou que God of War Ragnarok será lançado para PC no dia 19 de setembro.

Assim como Ghost of Tsushima: Versão do Diretor, que chegou ao PC no dia 16 de maio, God of War Ragnarok também será lançado em sua versão mais completa para os computadores. Isso significa que o port da sequência virá com o aclamado Valhalla, expansão gratuita que leva Kratos para enfrentar os fantasmas do seu passado.

A novidade foi revelada nesta quinta-feira (30), durante a apresentação do State of Play da Sony. Confira o trailer:

God of War Ragnarok terá suporte a diversos recursos exclusivos do PC

E olha que as novidades de God of War Ragnarok no PC justificam até uma nova jogatina para os fãs veteranos, hein?

A Sony confirmou que o game da Santa Monica terá taxa de quadros desbloqueada nos computadores, diversas configurações e predefinições gráficas e também controles personalizáveis de mouse e teclado — além de suporte ao DualSense e outros joysticks.

God of War Ragnarok será lançado para PC no dia 19 de setembro.Fonte: PlayStation

Além disso, a aventura de Kratos e Atreus contará com tecnologias modernas de melhoria de performance, como o NVIDIA DLSS 3 e o AMD FSR 3, que estarão disponíveis tanto como opções de ajuste de resolução quanto de otimização na taxa de quadros.

God of War Ragnarok perdeu a soberania recentemente

Quando foi lançado em novembro de 2022, GoW Ragnarok tornou-se o game first party de PlayStation que vendeu mais rápido em pouco tempo, conquistando a incrível marca de 5,1 milhões de unidades comercializadas apenas na primeira semana. Três meses depois, o montante ultrapassou as 11 milhões de cópias vendidas.

Porém, uma nova aventura da Sony superou o deus da guerra recentemente. Helldivers 2 vendeu 12 milhões de cópias para PS5 e PC nas primeiras 12 semanas, superando as 11 milhões de unidades vendidas de God of War Ragnarok no mesmo período.