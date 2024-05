Governo confirma chegada de aparelho de ressonância magnética para Cruzeiro do Sul

Através de vídeo postado nas redes sociais, o secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal confirmou o transporte de um aparelho de ressonância magnética para Cruzeiro do Sul. A postagem desta segunda (13) mostra um caminhão carregando o objeto. O aparelho já deve estar funcionando na cidade até o final do mês:

“Alô Cruzeiro do Sul, acabei de receber o vídeo do transporte da nossa ressonância magnética. Conforme a determinação do nosso governador, o cronograma segue a todo vapor com previsão de entrega do aparelho de ressonância já funcionando para a população do Vale do Juruá, agora dia 24 de maio. Mais um esforço do Governo do Estado de levar saúde para nossa população do Vale do Juruá”, diz no vídeo.

A ressonância magnética é uma técnica de imagem médica usada em radiologia para formar imagens da anatomia e dos processos fisiológicos do corpo, tanto na saúde como na doença. Os scanners de RM usam campos magnéticos fortes, ondas de rádio e gradientes de campo para gerar imagens dos órgãos no corpo.