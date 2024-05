Governo Lula autoriza recurso de quase R$ 200 mil para cantora do Acre gravar CD; conheça

No Diário Oficial da União desta terça-feira (29), o Ministério da Cultura publicou os projetos culturais, que após terem atendido aos requisitos de admissibilidade estabelecidos pela Lei nº 8.313/91, Decreto nº 11.453/2023 e a Instrução Normativa vigente, passam a fase de obtenção de doações e patrocínios.

Entre os projetos, está a gravação de um CD regional da cantora acreana Maya Dourado, intitulado de ARAPUCA, um trabalho autoral de música regional que irá circular em 10 municípios no Acre.

“É um álbum de criação solo que conta sobre uma região dita inexistente, meu lugar de origem e minhas escrevivências enquanto pessoa não binarie, negra e periférica, trata das diferentes forma que desenvolvi para tirar algo de todo o preconceito que está entrelaçado na sociedade, minhas produções trazem reflexões sobre a diversidade de pessoas e culturas presentes em Rio Branco, Acre, contando a história daqueles que como eu nasceram à beira de um dos maiores Rios do Brasil. Além da gravação e do lançamento do álbum, esse projeto propõe uma oficina de criação de poesia marginal com a distribuição de cartilhas de criação de zines e o processo de formação de público com debates após as apresentações”, disse a justificativa do projeto.

O valor aprovado foi de R$ 199.785,00 e o prazo de captação é de 01 de junho a 31 de dezembro.

Maya Dourado é estudante de artes cênicas/teatro da Universidade Federal do Acre, compositora e vocalista da banda acreana ZINGARE, atriz e a primeira poeta a ganhar o Slam das Minas Acre, além de ser artivista e professora de violão/ukulele.