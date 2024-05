Governo realiza nova convocação de professores da Educação; confira a lista

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (21), a convocação para professores da Educação Indígena.

A convocação para entrega de documentos e assinatura do contrato refere-se a professores aprovados no processo seletivo simplificado, de edital nº 001/2023 SEAD/SEE, de 24 de março de 2023.

Os profissionais serão lotados em diversas escolas de diferentes municípios acreanos, como Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Jordão, Tarauacá, Rodrigues Alves, dentre outros.

Para a entrega de documentos, os candidatos deverão comparecer até 24 de maio de 2024, das 07h30min às 13h30min, nos endereços listados no edital.

Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (68) 3213-2331 ou ainda junto a Secretaria de Estado de Administração (SEAD), por meio do endereço eletrônico: [email protected].

Confira o documento: