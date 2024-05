Governo vai adiar Enem dos Concursos, previsto para este domingo (5)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governo federal decidiu adiar o Concurso Público Nacional Unificado, após chuvas deixarem quase 40 mortos no Rio Grande do Sul e temporais atingirem Santa Catarina nos últimos dias e nesta sexta.

As provas seriam realizadas no próximo domingo. O anúncio oficial será às 15h desta sexta-feira (3). A informação foi adiantada pela colunista do jornal O Globo Vera Magalhães e confirmada pela Folha.