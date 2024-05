GPT-4o: como funciona e tudo que você precisa saber sobre novo ChatGPT

Como mencionado anteriormente, a principal inovação do GPT-4o é a capacidade de processar diferentes formatos e responder rapidamente aos comandos. Nos vídeos de apresentação do GPT-4o fica bastante clara a habilidade de conversação da ferramenta. Em um deles, duas pessoas brincam de “Pedra, Papel e Tesoura” e o chatbot consegue dizer quem venceu a partida ou se foi um empate.

Em outro vídeo, a ferramenta comenta sobre a camiseta que o rapaz estava usando, sem receber qualquer comando para isso. Ou seja, o GPT-4o consegue “enxergar” o que acontece no “mundo real” e utilizar esta informação para interagir numa conversa por conta própria.

Point and learn Spanish with GPT-4o pic.twitter.com/TdOy2w5eM6 — OpenAI (@OpenAI) May 13, 2024

Além de conseguir interagir com diferentes elementos, as reações da inteligência artificial também simulam com eficiência a de um humano. Nos vídeos a seguir, é possível ver que o chatbot dá risada em momentos oportunos, demonstra surpresa, faz elogios precisos e ainda muda o tom de voz para falar com um bichinho de estimação.

As interações do GPT-4o são tão realistas que, nas redes sociais, usuários compararam o chatbot com o software do filme “Ela” (“Her”, no título original), em que o protagonista (Joaquin Phoenix) se apaixona por uma inteligência artificial.

4. GPT-4o será gratuito?