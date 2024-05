Guarda morto pelo filho recebeu medalha por salvar vidas em enchente

O Guarda Municipal (GM) Isac Tavares Santos, 57, que foi morto em casa com um tiro na nuca, dado pelo próprio filho de 16 anos, na última sexta-feira (17/5), na zona oeste de São Paulo, foi condecorado duas vezes por atos de bravura, em seus 12 anos como membro da corporação em Jundiaí, interior paulista.

Além do guarda, que estava lotado no destacamento florestal da corporação, também foram assassinadas a tiros, com a arma de Isac (foto em destaque) sua esposa e filha, respectivamente, Solange Aparecida Gomes, 50, e Letícia Gomes Santos, 16.

A medalha mais recente foi dada ao GM ainda neste ano, quando ele auxiliou, há pouco menos de dois meses, na localização do corpo do piloto e empresário Ângelo Chaves Pucci, 44, morto após a queda do avião bimotor no qual estava, na Serra do Japi, em Jundiaí.

O guarda foi condecorado, com o reconhecimento de seu trabalho, em uma cerimônia interna, na base da Unidade de Gestão de Segurança (UGSM).

“Acima do dever”

Já em janeiro de 2022, o guarda recebeu publicamente a medalha Vasco Antônio Venchiarutti, uma honraria destinada aos GMs que “se distinguem acima do dever”.

A UGSM afirmou ao Metrópoles que Isac Tavares Santos se destacou por “bravura” ao contribuir no resgate de vítimas em situação de alagamento, em janeiro de 2022, no bairro Caxambú, durante fortes temporais que castigaram a região.

Em suas horas vagas, além de ficar perto da família, ele também gostava de participar de provas de corrida, tanto no asfalto como em montanhas, como gostava de compartilhar nas redes sociais.

Em nota, a GM de Jundiaí lamentou o assassinato de seu integrante, acrescentando “prestar todo o suporte necessário” aos familiares das vítimas.