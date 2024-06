Haaland no Fluminense? Site do clube é invadido e “anuncia” reforço

O mundo do futebol anoiteceu com uma notícia um tanto quanto curiosa: Haaland no Fluminense. O site do Tricolor Carioca anunciou a contratação do centroavante de 23 anos (foto em destaque) na noite dessa segunda-feira (27/5). No entanto, a notícia não passava de um ataque hacker.

O clube, que confirmou a invasão no site, resolveu o problema perto da meia noite. “Torcedores tricolores, hoje é um dia que entrará para a história do nosso querido Fluminense. Após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria, temos o prazer de anunciar que Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do nosso elenco”, iniciou a matéria.

O invasor também elaborou aspas atribuídas ao próprio atacante norueguês do Manchester City: “Sempre tive um desejo profundo de novos desafios e de contribuir para clubes com histórias ricas e torcidas apaixonadas. Quando soube do interesse do Fluminense, fiquei imediatamente empolgado. Estou aqui para ajudar o time a superar esta fase difícil e alcançar grandes conquistas. Vamos, Fluzão!” Restrita ao site, a publicação não chegou às redes sociais do clube. Ainda assim, causou alvoroço nas redes sociais.