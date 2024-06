Hamas diz que vê ‘positivamente’ proposta de cessar-fogo apresentada por Biden

O grupo islâmico Hamas disse nesta sexta-feira (31) que tinha uma visão positiva do conteúdo de uma proposta de cessar-fogo em três fases anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para um cessar-fogo permanente em Gaza.

“O Hamas confirma a sua disponibilidade para lidar de forma positiva e construtiva com qualquer proposta que se baseie no cessar-fogo permanente e na retirada total [das forças israelenses] da Faixa de Gaza, na reconstrução [de Gaza] e no regresso dos deslocados para os seus lugares, juntamente com o cumprimento de um acordo genuíno de troca de prisioneiros se a ocupação anunciar claramente o compromisso com tal acordo”, disse o grupo em comunicado.

A posição do Hamas sinaliza uma mudança de atitude por parte do grupo, que nos últimos meses acusou os EUA de se aliarem a Israel e de obstruir as tentativas de cessar-fogo.

“O Hamas vê a posição de Biden agora mais focada em pressionar Israel a retornar às negociações com uma atitude diferente, ou eles (Israel) podem correr o risco de entrar em conflito com os americanos”, disse à Reuters uma autoridade palestina próxima aos esforços de mediação.

As divergências entre o presidente americano e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre as linhas vermelhas em Gaza criaram um potencial confronto entre os dois líderes, levantando questões sobre se os EUA poderão restringir a ajuda militar se Israel continuar a sua ofensiva na região agora devastada.