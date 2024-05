Helicóptero com o presidente do Irã sofre acidente e informações são ‘preocupantes’, diz oficial

O helicóptero em que viajava o presidente iraniano Ebrahim Raisi sofreu um acidente aéreo neste domingo (19), informou a TV estatal iraniana. Até a última atualização desta reportagem, as equipes de resgate tentavam chegar ao local, mas encontravam dificuldades devido a más condições climáticas, como chuva forte e vento.

A agência de notícias da República Islâmica (IRNA) reportou que o helicóptero caiu ao tentar aterrissar na região de Varzaqa. À Reuters, oficial iraniano afirmou que “estão esperançosos, mas que as informações sobre o acidente são preocupantes”.

Também estavam na comitiva o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabdollahian, o governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem e outras autoridades.

“O estimado presidente e a empresa estavam voltando a bordo de alguns helicópteros e um dos helicópteros foi forçado a fazer um pouso forçado devido ao mau tempo e à neblina”, confirmou o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, à TV estatal. “As equipes estão a caminho da região, mas devido ao mau tempo e à neblina pode levar algum tempo para chegarem ao helicóptero.”

O ministro também informou que já houve contato inicial com os companheiros [do presidente] no helicóptero, mas a zona montanhosa dificuld, “Esperamos que as equipas de resgate cheguem mais cedo ao local do incidente e nos dêem mais informações”, disse.

A agência de notícias FARS pede que iranianos orem pelo presidente do país. A IRNA divulgou imagens das buscas pelo helicóptero.

Raisi estava viajando pela província iraniana do Azerbaijão Oriental. A TV estatal descreveu a área do incidente como sendo perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital iraniana, Teerã.

O presidente esteve no Azerbaijão na manhã de domingo para inaugurar uma barragem com o presidente do país vizinho, Ilham Aliyev. A barragem é a terceira que as duas nações construíram no rio Aras.

Nem a IRNA nem a TV estatal divulgaram qualquer informação sobre o estado de Raisi e dos outros passageiros.