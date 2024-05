Hildon Chaves: ‘Sugiro ao nobre deputado que mude o nome de Coronel Chrisóstomo para Coronel Pinóquio’

Coronel Chrisóstomo disse que colocou uma emenda para uma escola do Bairro Novo, e ela foi perdida. O prefeito de Porto Velho o desmentiu, explicando que a emenda nunca veio

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), foi entrevistado no programa Papo de Redação. Quase no final do programa o apresentador Everton Leoni disse que essa seria a chance de o prefeito agradecer ao deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) por ter colocado uma emenda em uma escola no Bairro Novo.

– Aproveite a oportunidade aí – disse Everton Leoni. Nesse momento se ouve uma risada.

“Pois é, eu vi essa publicação nas redes sociais, dizendo que a emenda foi perdida. Isso não é verdade. É uma emenda de R$ 700 mil. O parlamentar destina a emenda, mas quem faz o empenho é o governo federal. Não sei se a assessoria do deputado… mas o fato é que essa emenda nunca chegou a Porto Velho”, explicou Hildon Chaves.

– Quer dizer que a emenda não foi empenhada – prosseguiu Everton Leoni.

– Não. Não. E o parlamentar tem que ter muita responsabilidade no que fala publicamente. Inclusive eu até sugiro ao nobre deputado que mude o nome de Coronel Chrisóstomo para Coronel Pinóquio. Porque tem que saber o que fala – arrematou Hildon Chaves.

Então os espertinhos acharam que poderiam ir às redes sociais dizendo que a prefeitura de Porto Velho perdeu a emenda, pensando que Hildon Chaves iria ficar quieto?

Nesta semana circulou em Rondônia um vídeo onde o ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirma que Coronel Chrisóstomo (PL-RO), além de mentir acredita na própria mentira.

– O deputado Coronel Chrisóstomo, do PL, faz um vídeo e vai pra tribuna inventando que a Janja tava no show da Madona. Pior, dizendo que ele viu e que aparece no vídeo. Além de mentir ele acredita na própria mentira – disse o ministro.

Em um outro vídeo o pré-candidato a vereador Ezequiel da Paulista cobra Coronel Chrisóstomo por uma emenda de R$ 1 milhão, prometida há dois anos pelo deputado à escola Jorge Teixeira, em Ariquemes. No vídeo o pré-candidato mostrou fotos do pedido da emenda e também da visita do deputado ao colégio.

– O senhor, no dia, comoveu a todos, dizendo que mandaria esses recursos. E já se passaram dois anos… Estou te cobrando, coronel, porque o senhor prometeu. Se não tivesse prometido eu não estaria te cobrando, mas o senhor prometeu não foi só pra mim: prometeu pra toda diretoria colégio… – disse o pré-candidato.

É bom lembrar que Coronel Chrisóstomo foi secretário municipal de Obras de Hildon Chaves no primeiro mandato. Ficou cinco meses e depois foi exonerado, pois não sabia diferenciar massa asfáltica de lama asfáltica. Ele teria estragado carrocerias de caminhonete, enchendo de piche e indo tapar buracos.

