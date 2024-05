Homem desaparecido morreu de hipotermia após passar 64 horas na mata

Ademir Mariano, de 70 anos, foi encontrado pela Defesa Civil na manhã desta quarta-feira (29/5), em uma área de mata próxima de sua casa, no Bairro Olidel, em Alumínio, São Paulo.

De acordo com o pronto atendimento da cidade, o homem chegou a unidade de atendimento médico em estado grave com forte hipotermia e não resistiu.

Ademir saiu de casa por volta do meio-dia do domingo (26/5) e foi visto pelo última vez às 18h do mesmo dia em um campo de futebol do bairro Jardim Paraíso. As horas se passaram, e Ademir, popularmente conhecido na cidade como “velhinho do carrinho”, porque percorria toda a cidade coletando latinhas, não voltou para casa e, assim, seus familiares registram seu desaparecimento na delegacia da cidade na segunda-feira (27/5).

