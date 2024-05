Homem recebe facada nas costas após ser abordado por duas pessoas na rua, em Rio Branco

Um homem identificado apenas como “Xoló” foi vítima de uma tentativa de homicídio a golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (27). O crime aconteceu próximo ao “Cristo” na rua Sergipe, no bairro Preventório, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima chegou a relatar que estava caminhando pela rua Sergipe, quando foi abordada por duas pessoas, sendo que uma estava com uma perna-manca na mão e outra que estava segurando uma lata de cerveja (objeto usado por moradores em situação de rua para usar crack).

A dupla chamou a vítima para usar entorpecentes, e quando estavam pegando drogas, um criminoso se aproximou e, de posse de uma faca, aplicou um golpe nas costas de “Xoló”.

Ao tentar golpear novamente a vítima, “Xoló” chegou a usar as mãos para se defender e sofreu o segundo corte. Após a ação, o autor do crime fugiu do local juntamente com a dupla. Um dos criminosos ainda chegou a gritar “tá feito”.

A vítima saiu correndo e pediu ajuda a moradores da região, que acionou a policia e a ambulância. O Serviço de atendimento móvel de urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem em situação de rua ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, coletou informações a respeito dos criminosos e, em seguida, realizou patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas eles não foram encontrados.

O caso segue inicialmente sob investigação dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).