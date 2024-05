Horóscopo do dia: confira a previsão dos astros para esta sexta-feira

ÁRIES 21/03 A 20/04

Alguns temas mais sérios irão passar pela sua cabeça hoje: este é um bom dia para pensar sobre responsabilidades, deveres e pendências emocionais, e com sensibilidade e maturidade chegar a conclusões e decisões sobre esses assuntos. Um talento especial está querendo se revelar, e pode virar um projeto lucrativo.

TOURO 21/04 A 20/05

Hoje, você estará se sentindo generoso, e inspirado a espalhar boas sensações por onde passar. Aproveite essa energia para se envolver de forma séria com sua comunidade, sendo um exemplo de liderança com autoridade e compaixão. Chegue mais perto de pessoas espiritualizadas e conectadas, e receba a influência delas.

GÊMEOS 21/05 A 20/06

Este é um momento decisivo na sua jornada profissional, o que vai ficar ainda mais evidente hoje: sua competência é reconhecida, e por isso mesmo, você recebe mais responsabilidades e fica na mira dos superiores. Entenda como um gesto de confiança. Se prestar atenção, verá que o Universo está conspirando a seu favor.

CÂNCER 21/06 A 22/07

Neste sábado, você desenvolve com mais detalhes um projeto de viagem, curso superior ou pós-graduação. É o momento certo para buscar crescer através da especialização em conhecimentos ou do convívio e trocas intelectuais com culturas diferentes da sua. Organize um grupo de estudos ou de viagem com esses objetivos.

LEÃO 23/07 A 22/08

Pare hoje e faça um balanço da sua vida atualmente: identifique as áreas problemáticas e aja com determinação para superar essas dificuldades. Tenha um plano em mente, e não hesite em pedir ajuda de outras pessoas, se precisar. Há gente influente em posições estratégicas para fornecer esse suporte. Trabalho em alta!

VIRGEM 23/08 A 22/09

Hoje, você torna mais sério um relacionamento, fecha uma parceria duradoura ou amadurece um tema que tem a ver com a colaboração de outras pessoas em seus projetos. Seus negócios podem se beneficiar de parcerias com pessoas físicas ou jurídica de áreas geográficas mais distantes. Pensando em viajar? Chame seu amor!

LIBRA 23/09 A 22/10

Nesta sexta, você irá se dar conta da importância de cumprir com as pequenas responsabilidades, pois quando as coisas básicas se desorganizam, vão desestruturando tudo mais por tabela. Saiba delegar e pedir ajuda para cumprir com suas tarefas, sejam elas domésticas ou profissionais. Ter suporte fará milagres hoje!

ESCORPIÃO 23/10 a 22/11

Aproveite o dia para se aproximar dos seus filhos, ou crianças sobre as quais tem influência, e presenteá-los com histórias e conselhos, pois estarão abertos a lhe escutar. O dia também é bom para o setor amoroso, principalmente para os escorpianos que estão ou querem estar envolvidos num relacionamento sério.

SAGITÁRIO 23/11 A 21/12

Esta tem sido uma longa fase de dificuldades no entendimento com seus familiares próximos, mas hoje há uma ajuda do astral para resolver esses problemas. Você deve parar de culpar os outros e assumir sua parte da responsabilidade. Pense nisso como um sistema, que para funcionar bem precisa do engajamento de todos.

CAPRICÓRNIO 22/12 A 20/01

Os capricornianos estão sensibilizados pelo encontro entre a Lua e o seu planeta regente, Saturno. É um bom dia para se engajar naquela conversa sobre o que você vem sentindo, pois irá conseguir se expressar com delicadeza e credibilidade. Um pedido de namoro feito nesta sexta tem tudo para receber um sim!

AQUÁRIO 21/01 A 19/02

Hoje, você recebe uma boa combinação de racionalidade e intuição para melhorar a sua vida financeira. Seus talentos rentabilizáveis residem no universo das artes, cura e espiritualidade: já os está colocando em ação? Iniciativas para melhorar de vida serão mais bem sucedidas se feitas em parceria com a família.

PEIXES 20/02 A 20/03

Um maior senso de responsabilidade e uma consciência mais realista sobre tudo podem fazer com que você tome boas decisões hoje. Conversas iluminadas com pessoas que entendem perfeitamente a sua linguagem poderão ajudar. Aproveite o dia para dar um passeio com uma companhia agradável, e por que não falar de amor?