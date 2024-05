Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

Data estelar: Lua cresce em Virgem.

Teu corpo é um instrumento de ação e expressão, tua mente é um instrumento de percepção e digestão das informações recebidas dos mundos exterior e interior, tuas emoções são veículos que se expressam de acordo com os procedimentos em andamento, portanto, a pergunta que resta é, onde estás tu? Onde fica essa entidade que chama a si mesma de Eu?

Eis a questão que motiva reflexões filosóficas desde sempre, e ainda que não consigamos definir conclusivamente quem somos nós, pelo menos podemos nos aproximar à resposta através de outra pergunta: Quando sou Eu?

É, nem sempre somos nós mesmos, gastamos um bom tempo reproduzindo o que as outras pessoas opinam e tentando nos parecer com aqueles que admiramos, mas somos nós mesmos apenas quando, com plena intenção e vontade, usamos nossos veículos de expressão para nos expressarmos.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O nível de segurança e certeza que você gostaria de ter, para consolidar suas decisões, não está disponível, porque muitos fatores dependem do funcionamento do mundo, que não anda lá essas coisas, muito pelo contrário.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nem todas as ideias são geniais, mesmo que à primeira vista o pareçam,porque o valor das ideias não pode ser medido no mundo abstrato delas, onde tudo é possível, mas na sua capacidade de se transformarem em obras.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Aceite os eventos que interrompam seus planos, porque apesar do desconforto da situação, ao longo do tempo você comprovará que não poderia ter acontecido nada melhor. É tudo uma questão de aceitar com bom humor.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Sempre Haverá alguma pessoa por aí sendo muito assertiva na opinião de que tudo dará errado, porque, inclusive, está tudo errado no mundo.Porém, ainda que haja uma ponta de verdade nisso, é preciso seguir em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

No meio do caminho, quando tudo parece estar dando certo, sempre surge um inconveniente, com cara de que vai derrubar tudo. Porém, se você preservar a cabeça no lugar, sem reagir desproporcionalmente, isso desaparece.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os Detalhes são importantes, mas chega uma hora em que precisam ser sacrificados para dar lugar a uma visão panorâmica do que esteja em andamento. Organize o maior e você verá que os detalhes seguirão por aí também.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Mantenha a cabeça no lugar, e tenha em mente que não será fácil preservar o juízo, dado o teor e a intensidade das emoções que se colocam em marcha. Porém, o esforço de manter o juízo compensará, brindando com clareza.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Os Problemas que afetam certas pessoas próximas não são desvinculados dos eventuais problemas que afetariam você, por isso, qualquer ajuda que você oferecer será também a ajuda que você dará a si reciprocidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há dias em que parece haver uma conspiração, porque tudo que poderia quebrar ou atravancar se manifesta ao mesmo tempo. Encare isso com leveza e bom humor, porque assim você passará por tudo com bastante rapidez.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)



Querer muito que algo aconteça não é suficiente para acontecer, porque opensamento, apesar de ter algo mágico, não é poderoso o suficiente para concretizar realidades sem ajuda do esforço físico e do empenho.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Para não se deixar sequestrar por esse oceano de contrariedades que as pessoas parecem destacar, procure seguir em frente com suas intenções se tornando indiferente ao que acontece. Esse momento passará. Com Certeza.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)



Quando se fala de desgraça, as pessoas se juntam e até parecem competir entre elas em busca do troféu da maior sofredora de tragédias. Porém, quando o assunto é a graça da vida, aí as pessoas colocam tudo em dúvida.