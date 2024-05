Horóscopo: leia previsões desta terça-feira para todos os signos

Confira o horóscopo desta terça-feira (22)!

ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você terá que ter muito tato para não ferir um ego delicado. Caso um problema caminhe para uma discussão, faça o possível para evitá-la.

TOURO (21/04 a 20/05)

Tentar mudar alguém que ama seria perda de tempo hoje. O melhor a fazer é agir como gostaria que os outros agissem. No trabalho, sua experiência será importante, mas um bom relacionamento com colegas e clientes é o que fará a diferença.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A sua vulnerabilidade pode ser atraente, portanto não tenha receio de mostrá-la. É bom deixar a amada saber que você precisa dela.

CÂNCER (21/06 a 22/07)

Está na hora de rever suas decisões no campo financeiro e talvez seja necessário adotar novas regras. Conselhos recebidos de capricornianos e virginianos devem ser analisados com atenção.

LEÃO (23/07 a 22/08)

Seus problemas talvez não sejam tão sérios quanto parecem, e é possível que esteja fazendo tempestade num copo d’água. Experimente buscar soluções mais simples hoje.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Às vezes você é duro demais consigo. Pense nas coisas boas que acontecem e descobrirá que há muito pelo que ser grato na sua vida.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Tempo é dinheiro, portanto não desperdice nenhum dos dois perdendo tempo com gente que só fala besteira ou pessimistas.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Tome uma decisão inteligente: aceite o passado, pois só assim poderá alterar o futuro. Não há porque se sentir culpado por algo que já passou, e é bem provável que ninguém mais além de você, ainda dê importância ao fato.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Rever seu orçamento e definir prioridades nos gastos vai ajudá-lo a estabilizar suas finanças. Dia favorável a assuntos de trabalho.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

É hora de revisar dificuldades internas, livrando-se de antigas mágoas e ressentimentos que só atrapalham o seu futuro. Uma intensa ânsia de renovação vai levá-lo a buscar novas oportunidades.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Quer se destacar da maioria? Mande um bilhete do próprio punho no lugar de um simples e-mail. Ao invés de ligar, apareça pessoalmente para dar um alô, com segurança.

PEIXES (20/02 a 20/03)

O excesso de trabalho pode tirá-lo do sério hoje. Procure descansar e tente incluir alguma atividade relaxante na sua rotina.