Idosa que o pai ajudou a construir Catedral se reúne a fiéis em missa de Corpus Christi

Com uma longa história com a igreja católica, a acreana aposentada Francisca Reis, de 72 anos, esteve na Catedral Nossa Senhora de Nazaré para celebrar o Dia de Corpus Christi. Francisca conversou com o ContilNet e afirmou que desde muito pequena participa das celebrações da igreja.

“Desde criancinha mesmo eu participo das celebrações, das missas. Sempre fui católica, meus pais católicos e nos criaram assim. Para mim é muito importante participar, não só hoje, como todos os domingos”, disse a aposentada, que frequenta semanalmente a Paróquia São Sebastião.

A acreana disse ainda que o que a leva todos os anos a participar das celebrações da igreja católica é o encontro com Cristo. “Todos os domingos eu recebo a santa eucaristia. É uma participação e uma comunhão está ali presente com os irmãos e com Cristo. A importância de participar é estar com Ele, com Cristo. Eu sempre penso que nós estamos juntos, meu corpo e o dele”, explica.

Francisca contou ainda que o pai ajudou a tirar madeira para a construção da Catedral Nossa Senhora de Nazaré e que até hoje tem maneiras retiradas pelo seu pai, que morreu há 20 anos. Além disso, Francisca foi catequista aos 13 anos e professora de seminaristas que hoje são padres, além de participar de outros serviços da igreja católica.

