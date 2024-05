Imagem forte: lutador mostra estrago causado por brasileiro no UFC

O lutador polonês Mateusz Rebecki vinha numa sequência incrível de 16 vitórias, incluindo três no UFC, até parar em Carlos Diego Ferreira no sábado (11), em St. Louis. Rebecki chegou a impor um knockdown no primeiro round e aplicar algumas quedas, mas o brasileiro tomou o controle da luta e castigou muito o europeu até chegar ao nocaute técnico, a nove segundos do final do tempo regulamentar.