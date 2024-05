Incêndio é registrado em terreno no centro de Rio Branco; VEJA VÍDEO

Um incêndio de origem desconhecida irrompeu no pacato Bairro Dom Giocondo, em Rio Branco, deixando moradores preocupados com a possibilidade de ação criminosa, na noite desta quinta-feira (3). O fogo, que começou sem aviso prévio, rapidamente se alastrou pela área, colocando em risco residências e estabelecimentos comerciais próximos.

O incidente despertou temores na comunidade local, que agora enfrenta o desafio de conter as chamas e proteger as propriedades da região. Até o momento, não há informações concretas sobre a causa do incêndio, mas moradores relatam suspeitas de que alguém possa ter iniciado o fogo de forma deliberada.

A proximidade de uma residência e de diversos comércios ao local do incêndio aumenta a gravidade da situação, já que há o risco iminente de propagação das chamas para essas estruturas.

Bombeiros foram acionados para controlar a situação, porém, a luta contra o fogo se mostra desafiadora devido à sua intensidade e à falta de informações sobre a origem. Enquanto as autoridades competentes trabalham para conter o incêndio e garantir a segurança da comunidade, os moradores permanecem em alerta máximo, temendo pela integridade de suas propriedades e pela possibilidade de novos incidentes similares.

Veja o vídeo: