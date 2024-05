“Já matei seu pai, agora é você”, diz assassino de ex-namorada; vídeo

Uma câmera de segurança registrou o momento em que o mecânico João Carlos de Oliveira, de 29 anos, mata a tiros sua ex-namorada, Yasmin Santos de Queiroz, de 25, em Miracatu, no interior de São Paulo, no último domingo (12/5). O homem já havia atirado contra o pai da jovem, o funcionário público Francisco Xavier Marques, de 60, que também morreu.

Nas imagens, é possível ver João, sem camisa e com uma arma, avançando em direção à Yasmin, que chora de desespero. Fora do ângulo da câmera, o homem grita com a vítima e diz: “Já matei seu pai, agora é você”. Na sequência, ouve-se sons de tiros e pedidos de “desculpa” de João.

Segundo o delegado Carlos Eiras, responsável pelo caso, a polícia recolheu as imagens que mostram o homem invadindo a casa da família e efetuando os disparos. Além dos tiros, João agrediu a mãe de Yasmin, que presenciou a cena, disse o delegado ao Metrópoles.