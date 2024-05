Jornalista é demitida de TV após voltar da licença maternidade e se despede ao vivo; VÍDEO

Ciclos se encerram, e o da jornalista Chrisna Lima, como âncora do Gazeta em Manchete, da TV Gazeta, afiliada da Rede Record no estado do Acre, chegou ao fim recentemente. Na última sexta-feira (17) ela se despediu dos telespectadores que acompanhavam seu trabalho.

De acordo com ela, a emissora havia informado sobre o desligamento assim que retornou de sua licença maternidade. Ela reforça que mesmo sabendo que não continuaria na empresa, fez questão de continuar à frente do jornal nesta reta final.

“O dia chegou, e estou fechando esta porta, mesmo sabendo que seria demitida estive com vocês aqui esses últimos dias cumprindo meu compromisso de levar a informação até vocês, agradeço muito a companhia e para aqueles que acompanham meu trabalho, quero deixar um abraço bem apertado e até a próxima, nos vemos por aí!”, disse ela durante o encerramento do programa.

Nas redes sociais as pessoas repercutiram a situação, destacando que, infelizmente, também já passaram por demissões após a maternidade. “Acontece com a maioria das mulheres depois que se tornam mães. Já aconteceu comigo também”, disse uma delas. “A mulher sofre vários traumas e discriminações quando resolve ser mãe e trabalhar. Sinto muito, e espero que consiga algo muito melhor e tenho certeza que vai acontecer”, comentou outra.

Apesar dos lamentos com a situação, houveram comentários de incentivo e agradecimento por poder dividir o espaço de trabalho com a profissional. ” Sou grata por ter trabalhado ao teu lado, Chris! conhecido tua história, ter tido o privilégio de aprender tanto sobre o jornalismo com a tua ajuda. Te desejo sucesso na sua jornada, que Deus continue te abençoando sempre, minha amiga. Você é uma profissional de excelência e um ser humano incrível”, salientou um dos comentários

Veja o vídeo na íntegra: