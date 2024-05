Jovem é preso suspeito de produzir vídeos de pornografia com bebês

São Paulo — Um homem, de 19 anos, chamado Pedro Henrique Morais dos Santos Moura, foi preso na última terça-feira (28/5), em São Paulo, suspeito de armazenar e produzir conteúdos pedófilos.

Nos vídeos, de acordo com a investigação, é possível perceber a participação do jovem em cenas com abusos contra bebês.

Em entrevista à TV Bandeirantes, a diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Ivalda Aleixo, afirmou que o fato de o suspeito ter 1,93m de altura possibilitou que as autoridades identificassem Pedro como um dos participantes de alguns dos vídeos armazenados que explicitam a pedofilia.

Ainda de acordo a diretora, o homem fazia parte de uma quadrilha que se comunicava por meio de um aplicativo de relacionamento online. Por lá, o grupo distribuía o conteúdo criminoso.

Agentes da 4° Delegacia de Polícia de Repressão à Pedofilia identificaram outros envolvidos e foram pedidas as prisões dos suspeitos.

Com o homem preso esta semana foram apreendidos um celular e um computador que armazenava vídeos e fotos com crianças em situação de pedofilia. Durante as investigações ficou comprovado que Pedro baixava os vídeos pela internet e os guardava.

Agora a polícia investiga como os envolvidos tinham acesso aos bebês. Ivalda Aleixo, à TV Bandeirantes, revelou que creches e maternidades são investigadas.