Logística do Exército para carregar caminhão com água gera críticas e vira meme nas redes sociais; veja vídeo

Na noite de quinta-feira (9 de maio), um vídeo que registra a logística usada pelo Exército Brasileiro para carregar um caminhão com garrafas d’água viralizou nas redes sociais. O objetivo dos militares era levar água para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Nas imagens, os militares aparecem jogando garrafas PET de um para outro até que o material chegue a um caminhão que já contém engradados de água. A cena, além de virar meme, rendeu uma onda de críticas no Twitter.

Alguns usuários questionaram a eficiência da abordagem, sugerindo que o caminhão poderia ter sido posicionado mais próximo para facilitar o carregamento.