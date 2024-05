O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (10/5) que quer visitar todas as cidades que foram inundadas em meio à cheia histórica que devastou cidades no Rio Grande do Sul. A declaração foi dada durante um evento no sul da Bahia.

O chefe do Executivo abriu o evento pedindo um minuto de silêncio pelas vítimas da tragédia e destacou que serão anunciadas novas medidas de socorro ao estado na próxima semana. “Quando a água baixar, eu quero visitar todas as cidades que foram afundadas na água para olhar na cara dos meus irmãos e dizer: ‘Eu vou cuidar de vocês’”, disse Lula. O número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul chegou a 126, de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil nesta sexta-feira. A tragédia afeta 441 dos 497 municípios do estado. Ao todo, são 1.951.402 pessoas atingidas. O estado registra 141 desaparecidos. 756 feridos e 339 mil desalojados. Há ainda 71 mil pessoas em abrigos.